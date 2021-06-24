Последнее обновление: 24.06.2021 13:25

Лукашенко запретил расширять СЭЗ в Беларуси

Лукашенко запретил расширять работу свободных экономических зон в Беларуси, отметив, что льготы предприятию можно предоставить и вне СЭЗ.

"Надо принять решение о "закрытии" этих свободных зон, я имею в виду, чтобы мы их больше не расширяли. Только в точечном порядке. Привезли высокие технологии - мы предоставим вам те же льготы, что в свободной зоне. Но не надо нам их расширять по всей стране и ставить в неравные условия предприятия", - заявил Лукашенко.

"Продумайте и внесите предложения, чтобы мы прекратили эту практику. Не так много у нас инвесторов, которым надо будет предоставить льготы или помочь по сырью. Мы можем в частном порядке это сделать", - поручил чиновникам пенсионер.

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