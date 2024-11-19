ЕС прекратил финансовую поддержку правительства Грузии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил об отмене финансовой поддержки властей Грузии Евросоюзом.

"Мы аннулировали помощь через Европейский фонд мира. Была также приостановлена помощь правительству в 120 млн евро. Эти средства будут перенаправлены на программы в поддержку гражданского общества и напрямую населения", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе вечером в понедельник после завершения Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, "политическая миссия" ЕС будет направлена в Грузию, чтобы "иметь возможность изучить в деталях события" во время парламентских выборов 26 октября.

"Я хотел бы повторить грузинскому народу то, что я говорил в прошлом году, когда посещал эту страну. Дверь Европейского союза остается открытой для Грузии. Но курс, взятый нынешним грузинским правительством относительно базовых принципов ЕС, удаляет Грузию от Европейского союза", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.