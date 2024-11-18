Австрия выделяет €8 млн на гуманитарную помощь для Украины и Молдовы

Министерство иностранных дел Австрии объявило о выделении €8 млн на гуманитарную помощь для Украины и Молдовы. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Как сообщил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг, €5 млн из этой суммы будет выделено на проект гуманитарного разминирования Всемирной продовольственной программы ООН. Он направлен на восстановление сельскохозяйственного производства в Украине.

Еще €3 млн получат Международный комитет Красного Креста, Детский фонд ООН и Фонд ООН в области народонаселения для оказания гуманитарной помощи в Украине и Молдове.