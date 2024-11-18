Последнее обновление: 18.11.2024 18:05

Австрия выделяет €8 млн на гуманитарную помощь для Украины и Молдовы

Министерство иностранных дел Австрии объявило о выделении €8 млн на гуманитарную помощь для Украины и Молдовы. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Как сообщил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг, €5 млн из этой суммы будет выделено на проект гуманитарного разминирования Всемирной продовольственной программы ООН. Он направлен на восстановление сельскохозяйственного производства в Украине.

Еще €3 млн получат Международный комитет Красного Креста, Детский фонд ООН и Фонд ООН в области народонаселения для оказания гуманитарной помощи в Украине и Молдове.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование