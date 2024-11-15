ЕБРР вложит €80,5 млн в модернизацию таможенной инфраструктуры Армении

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует строительство двух таможенно-логистических центров и реконструкцию пограничного КПП в Армении. Договоренности об этом достигнуты на встрече главы Комитета госдоходов Армении Рустама Бадасяна с новым управляющим директором ЕБРР по Турции и Кавказу Элизабет Фалчетти.

Как сообщила пресс-служба Комитета госдоходов Армении, проекты включают строительство таможенно-логистического центра в Сисиане стоимостью €12 млн и аналогичного объекта в Ереване за €45 млн. Еще €23,5 млн будет направлено на реконструкцию и модернизацию пограничного КПП Мегри (Агарака).

За период своей деятельности в Армении Европейский банк реконструкции и развития профинансировал 211 различных проектов на общую сумму более €2,12 млрд.

При этом приоритетным направлением работы банка стал частный сектор, куда было направлено 92% всех инвестиций, что отражает стратегию ЕБРР по поддержке развития бизнеса в стране.