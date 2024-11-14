Эстония инвестирует €14,4 млн в снижение воздействия аэропортов на окружающую среду

Министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет (СДП) подписал договор об инвестировании €14,4 млн из средств, полученных от продажи квот CO2, в повышение энергоэффективности Таллиннского аэропорта и региональных аэродромов.

По словам чиновника, с помощью поддержки будут улучшены системы отопления в зданиях, повышена эффективность электросетей и выполнены другие необходимые работы, чтобы сделать использование энергии в аэропортах более экономичным.

"Благодаря энергосберегающим решениям и использованию альтернативных видов топлива мы сможем снизить воздействие авиационной инфраструктуры на окружающую среду и обеспечить, чтобы аэропорты и аэродромы Эстонии ответственно вносили свой вклад в смягчение последствий изменения климата", – сказал Свет, которого цитируют эстонские медиа.

В энергоэффективность и модернизацию электросетей в Таллиннском аэропорту будет инвестировано €9,3 млн, а в реконструкцию аэродромов и терминалов Тарту, Кярдла, Курессааре и Рухну – €5,1 млн.

В Тарту средства будут использованы на реконструкцию системы отопления зданий и создание аккумуляторной батареи для хранения солнечной энергии. Аэродромы и терминалы Курессааре, Кярдла и Рухну будут частично переведены на светодиодное освещение, также будет повышена тепловая эффективность терминалов. На аэродроме Курессааре будут заменены навигационные огни.

Работы по реконструкции будут финансироваться за счет доходов от торговли квотами на выбросы парниковых газов. Средства будут выплачены Таллиннскому аэропорту частями в период с 2024 по 2027 год.