Литва выделила €2,4 млн на развитие потенциала беспилотников

Правительство Литвы в среду выделило €2,4 млн на развитие потенциала беспилотников. Об этом сообщает LRT.

По информации Минобороны Литвы, выделенные средства позволят ускорить закупку дронов и будут использованы для авансовых платежей.

Правительство также запланировало выделить €880 тысяч на приобретение боеприпасов, запрошенных Украиной.

Всего Министерству обороны выделяется €3,236 млн из государственных заемных средств.

Еще почти €34 тысяч планируется выделить Службе охраны государственной границы для восстановления барьера на границе с Беларусью, поврежденного во время шквала в июле.

Кабинет министров также решил предоставить более €71 тысячи ряду муниципалитетов для компенсации расходов, связанных с временным размещением украинских беженцев.

В этом году Литва выделяет на оборону около €2,5 млрд, что составляет 3,2% ВВП.

В проекте бюджета на следующий год запланирована аналогичная сумма на оборонные нужды, которая, с учетом экономического роста, составит чуть более 3% ВВП.

Кроме того, Литва приобретет дополнительные системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS за €234 млн.