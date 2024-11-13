ЕС выделил Финляндии €16 млн на противодействие нелегальной миграции

Европейская комиссия выделила €16 млн экстренного финансирования Пограничной службе Финляндии для покрытия дополнительных расходов на борьбу с нелегальной иммиграцией на восточной границе. Об этом сообщила финская Пограничная служба.

Финансирование, которое поступит из одного из фондов Евросоюза по вопросам внутренних дел, покроет дополнительные расходы пограничников Финляндии на персонал, расходы на проезд и проживание, а также закупку различных услуг и оборудования.

Эти меры усилят контроль над восточной границей Финляндии и меры по противодействию нелегальной миграции на пунктах пересечения границы, говорится в сообщении.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису, который усилился с осени 2023 года.

В конце октября пограничная служба Финляндии окончательно закрыла временные пункты пересечения границы в Лиексанском районе "Инари" и "Париккала".

Кроме того, в финском городе Ваалимаа уже частично построен забор на восточной границе с Россией.