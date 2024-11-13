Бонусы к заработку на Уолл-стрит вырастут впервые с 2021 года

Фирмы с Уолл-стрит выплатят большие бонусы за 2024 год, что станет первым увеличением после рекордного 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что выплаты, вероятно, вырастут после того, как финансисты получили выгоду от нескольких факторов в последние месяцы: возобновление заключения сделок, снижение процентных ставок Федеральным резервом и рост фондовых рынков до рекордных максимумов.

Хотя бонусы будут более щедрыми, они останутся ниже рекордных уровней 2021 года, когда доходы и вознаграждения были аномально высокими.

Прогнозируется, что инвестиционные банкиры, которые занимаются андеррайтингом долговых обязательств, получат наибольший всплеск бонусов в размере от 25% до 35% в 2024 году благодаря восстановлению активности. Их коллеги на рынках акционерного капитала, вероятно, получат повышение на 15%-25%.

Банкиры, консультирующие сделки слияния компаний получат увеличение бонусов от 5% до 10%. Специалисты по продаже акций и трейдингу могут ожидать, что их бонусы вырастут примерно на 15%-20%, тогда как в случае с фиксированным доходом выплаты, вероятно, увеличатся на 5%-10%.

Но не все банкиры разделяют радость восстановления Бонусы для розничных и коммерческих банкиров, вероятно, уменьшатся или останутся на том же уровне в течение года.