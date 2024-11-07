ЕИБ выделит €900 млн для поддержки пострадавших от наводнения в Испании

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит €900 млн для поддержки пострадавших от наводнения районов Испании.

Инициатива направлена на ускорение восстановления критически важной инфраструктуры, она предполагает помощь пострадавшим семьям, предприятиям и государственным ведомствам и повторяет модель быстрого реагирования, примененную ЕИБ после наводнений в Центральной Европе в сентябре, сообщают зарубежные медиа.

Президент ЕИБ Надя Кальвиньо подчеркнула, что строительство и реконструкция на юго-востоке Испании должны идти с учетом новых климатических реалий.

"Мы должны убедиться, что восстанавливаемся лучше с помощью технологий, которые адаптированы к новой реальности и защищают от все более частых и интенсивных климатических потрясений", - сказал она.

ЕИБ также озвучил готовность работать с испанскими властями на национальном, региональном и местном уровнях, если тем понадобится дополнительная помощь. Инициатива института дополняет усилия ЕС по укреплению устойчивости инфраструктуры и сообществ к экстремальным погодным явлениям.

Накануне правительство Испании объявило о выделении €10,6 млрд помощи пострадавшим.