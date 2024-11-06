Власти Брестской области проиндексировали чеки «Жилье»

Решением Брестского облисполкома № 836 от 29 октября 2024 г. проиндексированы чеки «Жилье».

Согласно документу, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 35,4741 (ранее – 31,4571).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Решение вступает в силу с 6 ноября 2024 г.