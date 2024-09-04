Последнее обновление: 04.09.2024 12:45

Власти Гомельщины проиндексировали чеки «Жилье»

Решением Гомельского облисполкома № 700 от 23 августа 2024 г. установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 34,21 (в настоящее время – 32,86).

Индекс ежеквартально рассчитывается для использования чеков «Жилье» гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Решение вступает в силу с 4 сентября 2024 г.

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