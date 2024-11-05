Последнее обновление: 05.11.2024 18:00

Польша планирует потратить $750 млн на увеличение производства боеприпасов

Польша планирует инвестировать 3 млрд злотых ($750 млн) в увеличение производства боеприпасов с целью обеспечения достаточных запасов на случай нападения со стороны России. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте правительства страны.

С того момента, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, Польша увеличила инвестиции в оборону, тратя на этот сектор больше денег (по отношению к размеру своей экономики) среди всех стран НАТО.

В бюджете на 2025 год Польша выделила 4,7% валового внутреннего продукта на оборонный сектор.

"Одна из самых насущных потребностей – расширение и диверсификация национальной базы производства крупнокалиберных боеприпасов и пополнение ее запасов, направленных, в частности, на расширение возможностей польских вооруженных сил", – говорится в тексте законопроекта.

Правительство намерено принять законопроект в течение четвертого квартала 2024 года.



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