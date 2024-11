Китайский автогигант BYD за октябрь продал рекордные полмиллиона электромобилей

BYD Co. начала последний квартал года с рекордных месячных продаж, выросших на 66% в сезон, который обычно является пиковым для покупки автомобилей в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

В октябре мировые продажи легковых автомобилей BYD подскочили до рекордных 500 526 единиц.

За три месяца, закончившихся в сентябре, доход автопроизводителя вырос на 24% до $28,3 млрд, не дотянув до прогнозов, но превысив $25,2 млрд продаж Tesla за тот же период.

Спрос на подключаемые к электросети гибриды BYD был самым большим и составил 310 912 единиц, остальные - полностью электрические модели. Некоторые из новых гибридов компании поставляются с модернизированными силовыми установками, которые обеспечивают запас хода более 2 тыс. км.

Между тем октябрьские продажи BYD за рубежом остановились на отметке 31 200.

BYD была не единственной компанией, которая установила ежемесячные рекорды. Geely Automobile Holdings Ltd. тоже, продав 226 686 автомобилей в октябре, что на 28% больше, чем в 2023 году.

Меньший китайский автопроизводитель Xpeng Inc. также достиг нового максимума с 23 917 поставками. Li Auto Inc., продала 51 443 единицы, что все еще на 27% больше, но не дотягивает до месячного рекорда. Продажи Nio Inc. снизились в месячном исчислении.