Объем рынка ЦФА достиг 316 млрд рублей

За девять месяцев 2024 года состоялось 470 выпусков ЦФА совокупным объемом около 316 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет рейтингового агентства «Эксперт РА».

По данным аналитиков, более 98% выпусков ЦФА представляли собой простые денежные требования. При этом сроки погашения сократились вдвое с предыдущего года, в среднем до 123 дней.

Доля ЦФА с фиксированной годовой ставкой выросла с 39% до 82%, а процент продуктов с привязкой к ключевой ставке Банка России сократился с 53 до 16%. Аналитики связывают это с концентрацией почти 70% выпусков в трех крупнейших банках-эмитентах: Альфа-банк — 34%; ВТБ — 22%; Сбербанк — 13%.

В отчете поясняется, что выпущенные банками ЦФА могут восприниматься инвесторами как аналог депозитов, и похожие условия влияют на востребованность новых продуктов.

Объем вторичных торгов ЦФА составил около 3 млрд рублей за исследуемый период. По мнению участников рынка, основным ограничителем сегмента остается низкая ликвидность продуктов.

Тем не менее эмитенты настроены оптимистично и ожидают, что до конца 2024 года объем эмиссии ЦФА превысит 500 млрд рублей, а в 2025 году приблизится к отметке в 1 трлн рублей.

На сегодня лицензиями на выпуск ЦФА в РФ обладают 11 компаний: Atomyze, «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Мастерчейн», Еврофинанс Моснарбанк, «Токеон», «СПБ Биржа», «Блокчейн Хаб», Национальный расчетный депозитарий и «Т-Банк» (бывший «Тинькофф»).

В июне стало известно о планах ЦБ распространить валютный контроль на операции с токенами. Отдельно регулятор подготовит механизм законодательной сегрегации ЦФА.