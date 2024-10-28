Последнее обновление: 28.10.2024 18:00

Польша внесла €25 млн в фонд ЕС для восстановления Украины после войны

Правительство Польши внесло €25 млн в фонд ЕС, созданный ЕИБ в 2023 году для восстановления Украины после войны. Об этом сообщил Европейский инвестиционный банк (EBI).

Заместитель министра иностранных дел Польши Якуб Висьневский в связи с этим отметил, что поддержка Украины уже давно является приоритетом для Польши, а после российского вторжения усилия в этом направлении активизировались.

На данный момент общий размер фонда составляет €398,35 млн. В фонд внесли свой вклад Польша, Бельгия, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды и Испания.

Фонд является частью инициативы «ЕС для Украины» (EU4U). Фонд призван помочь восстановить украинскую инфраструктуру, разрушенную во время российского вторжения, усилить экономический рост страны. На данный момент уже поддержано несколько проектов: 25 млн евро выделено на помощь малому и среднему бизнесу в Украине, а также в Молдове, 50 млн евро на новый поезда метро в Киеве. Среди других запланированных проектов: ремонт поврежденных домов, дорог.



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