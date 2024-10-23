Последнее обновление: 23.10.2024 18:00

В Беларуси электропотребление с начала года увеличилось на 6%

Электропотребление в Беларуси за 9 месяцев 2024 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составило 31,7 млрд кВтч. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

За январь-сентябрь 2024 года на нужды отопления и горячего водоснабжения население потребило 603,7 млн кВтч.

Белорусская АЭС в январе-сентябре 2024 года выработала 12,6 млрд кВтч электроэнергии. В Минэнерго утверждают, что это больше, чем станция произвела за весь прошлый год.

С момента включения первого энергоблока станция выработала более 35 млрд кВтч электроэнергии, что позволило заместить 9,5 млрд куб. м импортируемого природного газа.

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