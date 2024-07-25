Население Беларуси в I полугодии увеличило электропотребление в 1,4 раза

Население Беларуси в I полугодии 2024 года увеличило электропотребление для отопления и горячего водоснабжения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза. Об этом сообщает Минэнерго.

Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, объем потребления электроэнергии населением для нужд отопления и горячего водоснабжения за первое полугодие текущего года составил 542,6 млн кВтч.

Для удовлетворения возрастающего спроса на электроэнергию во всех регионах страны осуществляется строительство и модернизация электросетей. В этом году планируется построить и реконструировать их в объеме не менее 3 тыс. км.

Продолжается работа с поступающими от граждан обращениями о выдаче техусловий для использования электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. В период с 2019-го по I полугодие 2024 года всего их поступило 120,2 тыс., из них 89,4% были удовлетворены. За январь-июнь 2024 года таких обращений было 16,3 тыс., из них удовлетворено 93%.

Рост электропотребления обеспечивается также за счет строительства нового электрифицированного жилья. За 2021-й - I полугодие 2024 года в стране введено в эксплуатацию 1,4 млн кв. м электродомов. Кроме того, ведутся работы по переводу многоквартирного жилого фонда с использования твердого топлива на электроэнергию.

По словам Виктора Каранкевича, значительный импульс электрификации жилфонда придала Белорусская атомная станция. С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока она суммарно выработала более 33 млрд кВтч электроэнергии.