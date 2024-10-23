Крупнейшая энергокомпания Финляндии подала иск против РФ на €800 млн

Финская энергетическая компания Fortum подала иск в гражданский суд в Нидерландах против российского ПАО "Форвард Энерго" (ранее - ПАО "Фортум"). Об этом сообщает Fortum.

Компания отмечает, что иск касается внутрикорпоративных займов на сумму около €600 млн, которые россияне прекратили обслуживать. Большинство займов уже достигли срока погашения, но не были возвращены. Также не выплачиваются проценты по всем займам.

Общая сумма иска - около €800 млн (включая проценты и пеню). Окончательная сумма будет зависеть от курса рубль/евро и суммы начисленных процентов.

Финская компания ожидает, что судебный процесс будет небыстрым и продлится несколько лет.

Согласно первоначальным кредитным соглашениям, споры между сторонами должны решаться в судах Нидерландов по нидерландскому законодательству.

Компания против которой подан иск принадлежала Fortum, но в 2023 году российский диктатор Владимир Путин своим указом ввел там временное управление и передал ее в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). После этого компания сменила название.

Российское ПАО "Форвард Энерго" / "Фортум" - один из крупнейших производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят семь тепловых электростанций в Челябинской и Тюменской области и ряд объектов возобновляемой энергетики в других регионах России.