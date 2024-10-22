Израиль нацелился на финансовые учреждения Хезболлы

Израиль нацелился на банковскую сеть Ливана, атаки в первую очередь направлены на тех, кто поддерживает террористическую организацию "Хезболла".

Нападения на финансовые учреждения указывают на долгосрочный план Израиля по уничтожению этой группировки. В минувшие выходные Израиль атаковал несколько офисов микрокредитного банка Al-Qard Al-Hassan в Ливане, пишет The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари сказал в понедельник, что в воскресенье вечером Израиль нанес удары более чем по 20 финансовым объектам, связанным с Хезболлой, включая подземное хранилище наличных денег и золота, используемое Al-Qard Al-Hassan.

Бомбардировки ливанских финансовых учреждений могут свидетельствовать о возможной кампании, выходящей далеко за рамки первоначальной цели, по безопасному возвращению граждан на северные территории Израиля, отмечает издание.

Новая возможная цель – ослабить Хезболлу как социальное и политическое движение.

В понедельник правительство Израиля признало банк террористической организацией, заявив, что он используется для финансирования закупок оружия и хранения денег Хезболлы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что признание банка террористической организацией является частью более широкой кампании, проводимой израильскими службами безопасности, направленной на уничтожение экономических ресурсов Хезболлы и других террористических организаций.

Al-Qard Al-Hassan – банк, основанный в 1980-х годах и подпадающий под санкции США. Учреждение предоставляет финансовые услуги шиитской общине Ливана, включая беспроцентные кредиты и операции с наличными через банкоматы.

Зарегистрированный как некоммерческая организация Al-Qard Al-Hassan является символом социальной и экономической инфраструктуры "Хезболлы", которая включает также медицинские благотворительные организации и строительные компании.

Несмотря на заявление Израиля, что вторжение в Ливан ограничивается "точечными ударами" по югу страны, кампания, по всей видимости, расширяется. Высокопоставленный сотрудник израильской разведки сказал в воскресенье, что удары по банковским офисам направлены главным образом на подрыв доверия между Хезболлой и шиитской общиной.

Израильский чиновник сообщил, что полное уничтожение Хезболлы как политического и социального движения не является официальной целью войны.

"Атака на офисы банков свидетельствует о том, что цель кампании – ослабить Хезболлу на всех фронтах. Экономический аспект играет в этом ключевую роль, но не является единственным", – сказал Йорам Швейцер, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве.

Атаки на экономические институты Хезболлы могут в будущем оказать влияние на организацию, когда начнется восстановление районов, пострадавших от войны. После последней полномасштабной войны между Израилем и Хезболлой в 2006 году компании, связанные с группировкой, помогли восстановить южный Ливан и южные пригороды Бейрута.

В этот раз восстановление станет более сложной задачей, так как арабские государства Персидского залива не намерены финансировать этот процесс. Эти страны отказались от поддержки Ливана после экономического кризиса – отчасти из-за коррупции, но также из-за влияния Ирана и Хезболлы в стране.