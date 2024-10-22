Последнее обновление: 22.10.2024 16:34

Новым пяти юрлицам в Беларуси разрешили выпускать «оригинальный» алкоголь

Постановлением Совмина № 775 от 18 октября 2024 года расширен перечень юридических лиц, которые могут производить оригинальные алкогольные напитки в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках.

Перечень утвержден «для воссоздания полноты белорусских национальных традиций».

Согласно документу, в список включены Столбцовский лесхоз (по деятельности на территории охотничьего комплекса Хотовского лесничества), нацпарк «Припятский», крестьянское (фермерское) хозяйство «СТАРТ ТС», ООО «Славянская Корчма» и СООО «ЭкоБел "Колбовичи».

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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