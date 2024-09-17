Правительство Беларуси утвердило новые квоты на производство алкоголя в 2024 году

Постановлением Совмина № 677 от 13 сентября 2024 года утверждены новые квоты на производство в 2024 году алкогольной и иной спиртосодержащей продукции.

Согласно документу, квота на производство вин фруктово-ягодных натуральных установлена в объеме 5406,7 тыс. декалитров, плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии - 2422,3 тыс. декалитров.

Квоты на советское шампанское и другие игристые вина составляют 2 118 тыс. декалитров, вина виноградные - 4 011 тыс., коньяк - 947 тыс., бренди - 208 тыс., виски - 352 тыс. декалитров.

Антисептических лекарственных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, планируется произвести 242 тыс. декалитров.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования