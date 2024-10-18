Последнее обновление: 18.10.2024 16:28

Канада предоставит Украине пакет помощи на сумму около $47 млн

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 млн канадских долларов (около $47 млн), который, среди прочего, будет включать стрелковое оружие. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова министра обороны Канады Билла Блэра.

Согласно информации, пакет помощи, в рамках которого также выделяются деньги на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 млн канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле.

В этот пакет помощи войдут стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.

Блэр акцентировал, что объявленная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии.

"Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им одержать победу", – добавил он.

Недавно сообщалось, что Канада рассматривает возможность предоставления Украине дополнительной критически важной и срочно необходимой поддержки, в частности беспилотников и обучения пилотов истребителей.



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