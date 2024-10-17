Германия подняла истребители из-за российского самолета-разведчика над Балтикой

В среду, 16 октября, Германия подняла в воздух свои истребители из-за российского самолета-разведчика Ил-20. Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии.

По информации немецких военных, российский самолет летел без радиосвязи и плана полета. Он находился над международными водами Балтийского моря.

Поэтому с немецкого аэродрома "Росток-Лаази" были подняты в воздух истребители Eurofighter. Они сопровождали российский самолет-разведчик над Балтийским морем.

Позже стало известно, что Ил-20 находился между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом. Немецкие самолеты были подняты, чтобы "установить визуальный контакт" с нарушителем.