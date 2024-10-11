Норвегия выделяет почти $90 млн на расширение производства оружия для Украины

Норвегия приняла решение выделить до 967 млн крон (около $89,9 млн) на четыре новых проекта, которые направлены на увеличение мощностей, в частности по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

По словам главы оборонного ведомства Бьорна Арильда Грамма, сейчас существует критическая потребность в оборонном оборудовании как в Украины и ее союзников, так и на национальном уровне.

"Дорожная карта – это комплексный план, который поможет увеличить производственные мощности оборонной промышленности Норвегии. Этим мы берем на себя ответственность за помощь в удовлетворении украинских, национальных и союзнических потребностей", – акцентировал он.

Министр подчеркнул, что в Норвегии и Европе производственные мощности в оборонной промышленности были сокращены после нескольких десятилетий мира и снижения спроса, а вторжение России в Украину требует изменить эту тенденцию.

Он акцентировал на том, что Украина зависит от доступа к ПВО, ракет, артиллерийских снарядов и других средств, чтобы продолжать свою оборону.

"И отрасль, и правительство сделали многое для увеличения производства в Норвегии, но это всеобъемлющий и долгосрочный вызов для всех наших союзников. С помощью этой дорожной карты мы берем на себя ответственность за увеличение способности Норвегии и союзников поддерживать Украину в их борьбе", – подчеркнул он сказал он.

Грамм заявил, что страна увеличит поддержку инноваций для норвежских оборонных компаний, разрабатывающих оборудование для Украины.

В Минобороны отметили, что средства будут направлены на: малые и средние норвежские компании, которые могут подать заявку на финансирование для промышленного производства технологий, которые могут быть полезны для украинских Сил обороны; новую линию по производству ракетных двигателей на заводе Nammo в Раугфоссе; наращивание норвежского производства гексамина, важного компонента для создания современных взрывчатых веществ; технико-экономическое обоснование нового завода по производству взрывчатых веществ.