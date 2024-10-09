Власти Беларуси в 2025 году собираются повысить налог на первую квартиру

Власти Беларуси с 1 января 2025 года собираются повысить налог на первую квартиру. Это следует из проекта изменений в Налоговый кодекс.

В связи с публикуемой информацией о возможном повышении налога на недвижимость в следующем году в отношении жилых домов и квартир Министерство по налогам и сборам (МНС) пояснило в Telegram-канале, что увеличение расчетной стоимости 1 кв. м, являющейся основой для исчисления налога, произойдет на прогнозный уровень инфляции, что приведет к увеличению размера налога. Например, в Минске для квартиры площадью 60 кв. м увеличение произойдет в пределах 4 белорусских рублей.

Сбор на первую квартиру появился в 2022 году. Для расчета налога на квартиру учитывают ее площадь, налог считают по ставке 0,1% от стоимости квадратного метра. Последняя зависит от региона, максимальная — в Минске.