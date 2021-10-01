Минфин Беларуси сообщил детали налога на первую квартиру

Минфин Беларуси подтвердил намерение властей отменить с 1 января 2022 года льготу на уплату налога на недвижимость на первую квартиру, объяснив это стремлением уравнять права владельцев различных типов жилья и увеличить налоговую базу.

"Одно из основных изменений (Налогового кодекса – ред.)- отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Цель этого нововведения - уравнять условия налогообложения граждан, которые являются владельцами индивидуального жилья, а также повысить ресурсную базу местных бюджетов", - сообщил первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, которого цитирует БелТА.

По его словам, в качестве налоговой базы будет использоваться расчетная стоимость квартир, определяемая Налоговым кодексом, с применением ставка в размере 0,1%.

"Расчетная стоимость будет дифференцирована по городам, а также по типам квартир. По расчетам средняя сумма налога по стандартной квартире для граждан в Минске составит около Br50 в год, в регионах - порядка Br25", - утверждает первый замминистра.

При этом сохранятся льготы в отношении пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, несовершеннолетних.