Германия, Франция и Италия призывают ЕС ослабить банковское регулирование

Франция, Германия и Италия призывают ЕС сосредоточиться на конкурентоспособности и ослабить банковское регулирование. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, три страны призвали Европейский Союз проявить сдержанность в установлении финансовых правил и вместо этого сосредоточиться на повышении конкурентоспособности своего банковского сектора, что является последним признаком глобального политического сдвига в сторону приоритета экономического роста над регулированием.

Они хотят, чтобы блок смягчил некоторые правила, которые уже действуют, чтобы банки имели равные условия игры с другими крупными юрисдикциями. Они также призвали следующую Европейскую комиссию воздержаться от запуска новых масштабных инициатив в финансовой сфере в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В то время как политики стимулируют рост, ключевые мировые регуляторы утверждают, что политический отход от регулирования в пользу роста является опасным, поскольку для избежания повторения финансового кризиса необходимы более жесткие режимы. Новые риски, такие как беспорядки на Ближнем Востоке и потенциальный взрыв теневого банковского сектора, также нуждаются в смягчении, отмечают они, прося не называть их имен, поскольку дискуссии являются частными.

В письме три страны указывают на шесть сфер, на которые следует обратить внимание в следующем цикле работы комиссии, который начнется в ноябре. Среди них - доработка предложенных реформ капитала, влияющих на торговые книги банков, чтобы кредиторы ЕС не оказались в невыгодном положении, если США решат "существенно отклониться" от глобального соглашения.

Группа также хочет, чтобы ЕС настойчиво работал над упорядочением регулирования, с конечной целью облегчить административное бремя для банковской отрасли и добавить гибкости нашей нормотворческой деятельности.

Они также пишут, что коэффициент зеленых активов, который используется для оценки того, насколько устойчивыми являются банковские портфели, также должен быть пересмотрен. Они добавили, что Комиссия должна применять более последовательный и реалистичный подход к климатическим рискам и рискам переходного периода.