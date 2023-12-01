ЕЦБ определился с дизайном будущих банкнот евро

Европейский центральный банк заявил в четверг, что определил шортлист тем, которые будут изображены на следующем поколении банкнот евро - "птицы и реки" и "европейская культура", сообщает Politico.

Выбор был сделан на основе двух опросов общественности. В одном из них, проведенном по заказу ЕЦБ исследовательской фирмой Kantar, "европейская культура" была самой популярной темой, получив одобрение 21 процента из 23 000 респондентов, за ней шли реки (18 процентов) и птицы (17 процентов).

"Мы хотели как можно шире отразить результаты опроса", – сказал представитель ЕЦБ, отметив, что обе темы касаются "природы и окружающей среды".

В более широком опросе, проведенном ЕЦБ онлайн, в котором приняли участие 365 000 человек, птицы вышли на первое место с поддержкой трети респондентов, значительно опередив культуру (23%) и реки (16%).

Однако ЕЦБ предупредил, что его опрос может быть предвзятым, поскольку на него "потенциально повлияли статьи в СМИ и посты инфлюенсеров, которые поощряли людей участвовать в опросе". Кроме того, ЕЦБ добавил, что респондентами, скорее всего, были молодые технически подкованные люди, которые, вероятно, не являются репрезентативными для всего населения еврозоны.

"Обе выбранные темы имеют общую нить, объединяющую Европу и европейцев, и это очень соответствует нашей цели сделать банкноты более понятными для людей разного возраста и происхождения", – отметила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Лагард объявила о планах по новым банкнотам в 2021 году, ища что-то более узнаваемое, чем абстрактные серии мостов и окон, которые украшали банкноты с момента запуска евро.

Сначала ЕЦБ составил длинный список из семи тем с помощью независимой исследовательской компании. Птицы были выбраны, чтобы символизировать отсутствие границ и свободу передвижения в основе ЕС, в то время как реки должны были представлять "приливы и отливы динамичного, постоянно меняющегося континента", заявили в банке в июле.

После того, как большинство тем не вызвали особого энтузиазма, Совет управляющих ЕЦБ добавил в список "культурные темы", включающие лица или произведения великих композиторов, писателей или художников континента.

Теперь совещательная группа предложит мотивы для выбранных тем до конца 2024 года. После этого будет объявлен конкурс на разработку дизайна новых банкнот, а затем будет проведено еще несколько опросов относительно вариантов дизайна. Ожидается, что ЕЦБ примет решение по окончательному дизайну и выпустит новые банкноты в 2026 году.