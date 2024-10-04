Страны ЕС поддержали предложение ЕК о пошлинах на ввоз электромобилей КНР

Предложение Европейской комиссии (ЕК) о введении дополнительных пошлин на ввоз в Евросоюз китайских электромобилей (BEV) получило поддержку от стран ЕС, необходимую для внедрения этой меры. Об этом говорится в сообщении ЕК.

Регулятор начал расследование, касающееся субсидирования производства электромобилей в КНР, год назад - 4 октября 2023 года.

"Это еще один шаг к завершению нашего расследования", - отмечается в сообщении ЕК.

Одновременно ЕС и Китай продолжают "напряженно работать" над поиском альтернативного решения, которое было бы полностью совместимым с принципами ВТО и решало бы проблемы, выявленные ЕК в рамках расследования, говорится в сообщении.

Регулятор обнародует выводы, сделанные по итогам расследования, не позднее 30 октября.

В соответствии с предложениями ЕК дополнительная импортная пошлина для продукции крупнейшего китайского производителя электромобилей BYD Co. составит 17%, для Geely - 19,3%, для SAIC Motor - 36,3%.

Дополнительные пошлины для других китайских производителей, сотрудничавших с ЕК, составят 21,3%, для не сотрудничавших с регулятором компаний - 36,3%. В случае американского производителя электромобилей Tesla Inc., который поставляет выпускаемые на шанхайском предприятии электромобили в Евросоюз, пошлина составит 9%.

Ранее в ЕС уже действовали 10%-е пошлины на ввоз электромобилей из КНР.