Аналитики JPMorgan прогнозируют рост спроса на золото и биткоин

Глобальная напряженность и грядущие президентские выборы в США подталкивают инвесторов к золоту и биткоину как к активам-убежищам. Об этом сообщает The Block со ссылкой на мнения аналитиков JPMorgan.

Поначалу благородный металл довольно сдержанно реагировал на геополитические потрясения. Однако в последнем квартале цена его резко выросла, приблизившись к отметке $2700.

«На этот рост влияет падение стоимости доллара на 4-5% и значительное снижение реальной доходности казначейских облигаций США на 50-80 базисных пунктов», - пояснили аналитики.

Среди прочих факторов спроса на активы-убежища: постоянные опасения касательно роста инфляции, значительные бюджетные дефициты в крупных экономиках и снижение доверия к фиатным валютам.

«В 2008 году, когда доходность 13-недельных казначейских векселей снизилась, цена золота взлетела с $590 до пика на отметке $1900 за унцию к 2011 году. Похожая тенденция наблюдается сейчас: золото выросло с $2000 до примерно $2700. Биткоин, который часто рассматривают как “цифровое золото”, может последовать этому паттерну», - считают аналитики.