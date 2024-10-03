Цены на жилье в еврозоне во II квартале выросли на 1,3%

Во II квартале 2024 года цены на жилье в еврозоне выросли на 1,3% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года после снижения на 0,3% в I квартале. Об этом свидетельствуют обнародованные Eurostat данные.

По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,8% после нулевого изменения в январе-марте.

В 27 странах ЕС цены на жилье в годовом выражении выросли на 2,9% после повышения на 1,5% в предыдущем квартале. По отношению к I кварталу цены на жилье увеличились на 1,9%

Среди стран ЕС, по которым имеются данные, в шести странах наблюдалось снижение цен в годовом выражении, в 20 государствах - рост. Наибольшее падение было зафиксировано в Люксембурге (-8,3%), Финляндии (-4,8%) и Франции (-4,6%). Наибольший рост был отмечен в Польше (17,7%), Болгарии (15,1%), Литве (10,4%) и Хорватии (10%).

По сравнению с предыдущим кварталом цены снизились в 2 странах, выросли - в 23., не изменились в Венгрии. Снижение цен было зафиксировано во Франции и Бельгии (-0,2%). Наибольший рост наблюдался в Хорватии (4,3%), Португалии (3,9%) и Испании (3,6%).