Цены на жилье в еврозоне в 1-м квартале снизились

В 1-м квартале 2024 года цены на жилье в еврозоне снизились на 0,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года после падения на 1,2% в 4-м квартале, свидетельствуют данные Eurostat.

По отношению к предыдущему кварталу цены сократились на 0,1% после снижения на 0,8% в октябре-декабре 2023 года.

В 27 странах ЕС цены на жилье в годовом выражении выросли на 1,3% после повышения на 0,2% в предыдущем квартале. По отношению к 4-му кварталу цены на жилье увеличились на 0,4%

Среди стран ЕС, по которым имеются данные, в семи странах наблюдалось снижение цен в годовом выражении, в 19 государствах - рост. Наибольшее падение было зафиксировано в Люксембурге (-10,9%), Германии (-5,7%) и Франции (-4,8%). Наибольший рост был отмечен в Польше (18,0%), Болгарии (16,0%) и Литве (9,9%).

По сравнению с предыдущим кварталом цены снизились в 8 странах, выросли - в 18. Наибольшее снижение цен было зафиксировано в Дании (-2,5%), Франции (-2,1%) и Словакии (-1,7%), Наибольший рост наблюдался в Болгарии (7,1%), Венгрии (5,1%) и Польше (4,3%).