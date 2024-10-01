Лукашенко заявил, что не собирается захватывать Чернобыльскую АЭС

В последнее время в Украине звучат заявления о том, что якобы "Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию". Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече в Минске с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

"Я только до сих пор не могу понять: что в основе этого лежит, зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую, заметьте, мы не строили, мы не обслуживали и мы не взрывали. А основная беда легла на четверть нашей территории. И мы до сих пор боремся с последствиями Чернобыльской катастрофы. Поэтому я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется "захватить" Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости со стороны Беларуси", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Не понятно, где Лукашенко черпает информацию, но в интернете не было никаких заявлений официальных лиц Украины о намерении Беларуси захватить Чернобыльскую АЭС.