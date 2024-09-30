Последнее обновление: 30.09.2024 17:56

Белорусские пограничники приземлили беспилотник на границе с Литвой

Военнослужащие Лидского погранотряда 29 сентября в ста метрах от белорусско-литовской границы (в Вороновском районе) принудительно посадили мультикоптер.

Как сообщает Госпогранкомитет, на месте падения БЛА был обнаружен смартфон. В отношении владельцев изъятого начат административный процесс. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Как известно, в Беларуси с 1 апреля запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства синеокой без спецразрешения.

Кроме того, незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование