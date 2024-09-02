В приграничье с Польшей обнаружен тайник с составными частями беспилотников. Об этом сообщат Госпогранкомитет Беларуси.

"Днем 30 августа в ходе реализации оперативной информации в Бресте пограничники обнаружили комплектующие беспилотников самолетного типа и аккумуляторы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в отношении владельцев изъятого начат административный процесс. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Подобная нелегальная мастерская была обнаружена 21 августа в Брестском районе. Пограничники изъяли семь БЛА с комплектующими и тепловизор.

Как напоминает ГПК, с 1 апреля в Беларуси запрещен ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства республики без специального разрешения.

Кроме того, незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50.б.в.).