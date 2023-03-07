Последнее обновление: 07.03.2023 16:55

Белорусские пограничники "приземлили" очередной беспилотник

Белорусские пограничники задержали очередной беспилотник. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"Инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь с 6 на 7 марта. Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы. Однако пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полета", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что оперативными подразделениями "проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего: круга лиц, причастных к противоправной деятельности, а также маршрута движения беспилотника".

Последний инцидент с беспилотным летательным аппаратом в Гродненском районе произошел 24 февраля.



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