Германия преодолела дефицит российского газа, а энергетический кризис в стране закончился. Об этом в среду на встрече с жителями Оснабрюка сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

"Отсутствие российского газа больше не ощущается. Дефицита газа больше нет", – сказал чиновник, которого цитирует Welt.

При этом Хабек признал, что цены на газ в Германии теперь будут превышать докризисный уровень.

"Может быть, что цена на газ будет, я бы сказал, умеренно выше, чем в доковидные годы, потому что газ из России был трубопроводным газом, а сжиженный газ нужно перевозить, его надо охлаждать, загружать на корабль и отправлять через океан. Это, как правило, делает его более дорогим", - сказал Габек.

До начала российско-украинской войны Германия была крупнейшим импортером российского газа.