Газовые хранилища Германии заполнят к зиме без газа из РФ

В немецких хранилищах осталось более двух третей газа после зимы, благодаря этому закупки российского топлива к следующей зиме не понадобятся. Об этом сообщил президент Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер в интервью dpa.

"Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа… Нам также понадобятся полные газохранилища на следующую зиму. Если будущая зима будет значительно холоднее, нам также потребуется значительно больше газа", - заявил Мюллер.

По состоянию на 28 марта, уровень заполнения газохранилищ Германии составлял 64,3%. По оценке BNA, Германия хорошо пережила прошлую зиму.

"Мы также должны хорошо подготовиться к следующей зиме. В том числе нам следует продолжать экономно потреблять газ",— сказал глава BNA.

Он также отметил, что Берлин рассчитывает на запланированный ввод в эксплуатацию дополнительных СПГ-терминалов, а также на климатически комфортную зиму в следующем сезоне.

После вступления в силу второго этапа нефтяного эмбарго Евросоюза в Германию почти не импортируется российская нефть.