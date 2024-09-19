Минфин Беларуси заменит выпущенные ранее в обращение еврооблигации на локальные гособлигации

Министерство финансов Беларуси решило заменить выпущенные ранее в обращение еврооблигации на локальные гособлигации.

«…реализация механизма исполнения обязательств по еврооблигациям Республики Беларусь будет проходить путем их замены на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент», - сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о том, что этот обмен будет проходить через российский Национальный расчетный депозитарий.

Обмен еврооблигаций Беларусь-2026, Беларусь-2027, Беларусь-2030 и Беларусь-2031 возможен на локальные гособлигации с аналогичными параметрами (валюта, процентная ставка, периодичность выплаты процентного дохода, дата погашения).

«Осуществить замену могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2024 г. и обеспечат их блокировку на счетах Министерства финансов Республики Беларусь», - отмечает ведомство.

Проведение замены предполагается в даты выплат процентного дохода по еврооблигациям, определенные эмиссионной документацией.

«Механизм предусматривает полное раскрытие информации о владельцах еврооблигаций (место регистрации (проживания), контактные и паспортные данные, страна резидентства), о принадлежащих им ценных бумагах (количество еврооблигаций, цепочка хранения), отказ владельцев от требований/претензий к эмитенту и их обязанность через обслуживающий депозитарий информировать иностранные расчетно-клиринговые системы об исполнении Республикой Беларусь обязательств по еврооблигациям», - поясняет Минфин.

Дебютное замещение запланировано на 27 декабря 2024 г. в отношении еврооблигаций Беларусь-2027.

Необходимую информацию владельцам еврооблигаций следует направить в депозитарий-нерезидент не позднее чем за 15 рабочих дней до указанной даты.

Дополнительно каждый владелец еврооблигаций обязан направить в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Беларусь) заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент.

Напомним, в 2022 году западные банки перестали обслуживать еврооблигации госдолга Беларуси. В связи с санкциями официальный Минск не смог проводить выплаты по ним в валюте и стал делать это в белорусских рублях, размещая средства на счет в Беларусбанке. Российских инвесторов такое положение дел не устроило, они стали массово подавать судебные иски.