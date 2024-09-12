Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты для 140,5 тыс. многодетных семей

На 1 сентября 2024 года для многодетных семей открыто 140 512 депозитных счетов «Семейный капитал».

По данным Минтруда и соцзащиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначался в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 57,9 тыс. депозитных счетов на 1,48 млрд рублей. В рамках этой программы размер семейного капитала с 1 января 2023 года составлял 29,9 рубля и назначался многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно.

С 1 января 2024 года новый размер семейного капитала составляет 31 480 рублей. В таком размере семейный капитал теперь назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 г.

По состоянию на 1 сентября 2024 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 88 485 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 71 766, на получение медицинских услуг – 9 808, на получение образования – 6 906, на приобретение товаров для инвалидов – 5.

Принято 85 682 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 18 110, Витебская – 8274, Гомельская область – 13 681, Гродненская область – 10 139, Минская – 14 830, Могилевская – 8673, Минск – 11 975.