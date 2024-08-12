Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты для 139,7 тыс. многодетных семей

На 1 августа 2024 года для многодетных семей открыто 139 783 депозитных счета «Семейный капитал».

По данным Минтруда и соцзащиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначался в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 57,2 тыс. депозитных счетов на 1,47 млрд рублей. В рамках этой программы размер семейного капитала с 1 января 2023 года составлял 29,9 рубля и назначался многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно.

С 1 января 2024 года новый размер семейного капитала составляет 31 480 рублей. В таком размере семейный капитал теперь назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 г.

На досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 87 458 заявления. Из них на цели: улучшения жилищных условий – 71 207; на получение медицинских услуг – 9770; на получение образования – 6476; на приобретение товаров для инвалидов – 5.

Принято 85 050 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала: Брестская область – 17 991, Витебская – 8207, Гомельская область – 13 602, Гродненская область – 10 060, Минская – 14 707, Могилевская – 8598, Минск – 11 885.