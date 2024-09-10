ВВП Кыргызстана за январь-август вырос на 6,6%

По предварительным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) Кыргызстана за январь-август 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6%.

Как сообщил Нацстатком, рост обеспечен за счет товарного производства, сферы услуг и налогов на продукты.

Товарное производство увеличилось на 8,8%, сфера услуг — на 5,4%, а чистые налоги на продукты — на 6,4%.

В структуре ВВП наибольшую долю занимают отрасли, оказывающие услуги (49,5%), однако их доля снизилась на 2,2%. При этом доля товарного производства выросла до 31,8%, увеличившись на 1,8%, в том числе за счет строительства и промышленности. Доля сельского хозяйства осталась на прежнем уровне.