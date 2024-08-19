Последнее обновление: 19.08.2024 16:38

ВВП Кыргызстана в январе-июле вырос на 8,7%

Объем ВВП Кыргызстана с начала года превысил 677 млрд сомов ($7,8 млрд), а темп реального роста ВВП составил 8,7%. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на расширенном аппаратном совещании с сотрудниками администрации президента страны.

"Объем ВВП Кыргызстана по итогам января-июля 2024 года составил более 677 млрд сомов, а темп реального роста ВВП составил 8,7%. Если не учитывать вклад Кумтора, то объем ВВП вырос в реальном выражении на 10,6%, что подчеркивает значительный экономический рост в стране и ускорение темпа роста по сравнению с 2023 годом", - сказал Жапаров, которого цитирует пресс-служба кабмина.

По его словам, подобный рост, в условиях глобальной нестабильности и вызовов говорит о том, что экономика Кыргызстана не просто адаптировалась, а вышла на новый уровень и продемонстрировала настоящий прорыв.



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