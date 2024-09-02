США выделят $800 млн для восстановления украинской энергетики. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы глубоко благодарны за поддержку в создании систем пассивной защиты, а также пакет финансирования в размере $800 млн для энергетического сектора. Во время этого визита мы предоставили список критического оборудования, необходимого для немедленного ремонта, созданный Кабинетом министров", - написала Свириденко.

В рамках визита в США она встретилась с заместителем министра энергетики США Дэвидом Турком, основной темой разговора было восстановление энергетики.