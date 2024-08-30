Президент Сальвадора оценил успех биткоин-политики страны

Монетарный эксперимент с легализацией биткоина в качестве законного платежного средства в Сальвадоре дал неоднозначные результаты. Об этом заявил президент страны Найиб Букеле в интервью TIME.

На вопрос касательно успеха политики страны в отношении внедрения криптовалюты глава государства ответил: «Да и нет. Определенно можно было сделать намного больше. Биткоин не получил того широкого принятия, на которое мы надеялись».

При этом он добавил, что криптовалюту все же используют «многие сальвадорцы и она есть у большинства крупных компаний». Также цифровым активом можно расплатиться за товары и услуги.

Положительным аспектом он назвал добровольность использования первой криптовалюты без принуждения со стороны властей.

«Мы предложили это как опцию и те, кто принял решение ее применить, извлекли выгоду из повышения цены биткоина», - отметил Букеле.

Закон о легализации цифрового золота как официального средства платежа в Сальвадоре вступил в силу 7 сентября 2021 года. Решение раскритиковал ряд экспертов и международных финансовых структур вроде МВФ.