У Telegram большие убытки, поэтому дело Дурова может стать для мессенджера катастрофой

Мессенджер Telegram в 2023 году получил около $173 млн убытков при доходах $342 млн. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на финансовую отчетность компании.

При этом у нее $2,4 млрд обязательств со сроком погашения в 2026 году.

Компания полностью принадлежит Павлу Дурову. Бизнесмен собирался через два года вывести Telegram на биржу путем первичного публичного размещения (IPO), но проблемы с законом во Франции могут перечеркнуть эти планы.

События разворачиваются по катастрофическому сценарию для Telegram и его гендиректора, пишет FT.

Владельцам облигаций обещали возможность конвертировать приоритетный необеспеченный долг со скидкой.

"Купятся ли инвесторы на IPO, если не будут убеждены, что Telegram не изгой. Я не уверен", - сказал FT один из владельцев облигаций.

Связь платформы с сексуальными преступлениями также отпугивает потенциальных рекламодателей.

Финансы Telegram тесно связаны с криптовалютой Toncoin, разрабатываемой командой мессенджера. В 2023 году убытки Telegram частично были компенсированы повышением стоимости виртуальных активов на ее балансе (общая сумма в 2023 году – $400 млн). Уже в 2024 году компания продала Toncoin на сумму свыше $244 млн.

FT пишет, что без Дурова, от которого зависят все решения, финансовое будущее Telegram выглядит неопределенным.

Бизнесмен рассказывал, что у компании всего 50 сотрудников, в том числе 30 программистов, набранных по результатам конкурса. Большинство из них якобы из Украины.

Проинформированный собеседник газеты сказал, что в основном это "супермолодые" люди из Восточной Европы с зарплатами по полмиллиона долларов в год.

Telegram не ответил на запросы FT по поводу обвинений Дурова.

После его задержания компания заявила, что Дурову нечего скрывать, а упреки в ответственности платформы и ее владельца за злоупотребления, которые могут происходить на ней, являются абсурдными.