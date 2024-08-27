Лукашенко собирается создать в Беларуси образовательный хаб "не хуже Гарварда"

Лукашенко в следующую пятилетку намерен создать в стране образовательный хаб "не хуже Гарварда".

"Таланты должны оставаться в нашей стране! В Беларуси в следующей пятилетке создадим образовательный хаб мирового образца, не хуже Гарварда", - сказал он на республиканском педагогическом совете.

Одним из вариантов может стать современный кампус на базе одного из факультетов Белорусского государственного университета, где будет организована высшая школа по определенной специальности. В качестве требующих внимание сфер Лукашенко назвал телемедицину, агрокибернетику и биохакинг.

Белорусскую систему образования пытаются дискредитировать, сказал Лукашенко.

"Неудивительно, что на нас нарастает давление извне. Все попытки дискредитировать белорусскую систему образования мы видим. Но у меня возникает только один вопрос при этом: если мы так плохо учим, то зачем гоняться за нашими выпускниками, зачем их тащить туда к себе? Ответ очевиден. Молодые наши соседи - литовцы, латыши, поляки, эстонцы - уже давно ищут счастья в европах и за океаном. Теперь этим соседям и другим нужны наши дети", - сказал Лукашенко, которого цитируют госСМИ.