Последнее обновление: 21.09.2023 10:27

Власти Беларуси могут пересмотреть новую систему поступления в вузы

Власти Беларуси снова могут пересмотреть новую систему поступления в вузы.

"Скажу прямо, что я принял предложения Минобразования об изменении порядка поступления в вузы (мы это прошли в этом году) с тем с условием, что мы еще раз вернемся к этому вопросу", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам образования.

Он отметил, что хочет услышать "принципиальную оценку новой системы поступления", узнать, позволила ли она "увидеть каждого абитуриента", обеспечить справедливое отношение к поступающим и создать равные условия.

"Здесь и сейчас мы должны определить механизм работы средней школы и вузов на перспективу и решить главную задачу — обеспечить нашей молодежи условия для профессионального становления и развития в своей стране", - сказал Лукашенко.

По его утверждению, все социологические опросы показывают, что учителя, преподаватели, ученики "устали от того, что мы постоянно революционным образом пытаемся усовершенствовать систему образования, пора заканчивать с этим".

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