Лукашенко снова взялся за образование

Лукашенко собрал сегодня во Дворце Независимости консилиум, который "посвящен теме образования".

Как сообщает его пресс-служба, среди приглашенных - высшие должностные лица, профильные кураторы отрасли из правительства и администрации Лукашенко, министры нынешний и предыдущий, председатели облисполкомов, ректоры, председатели комиссий обеих палат парламента, руководители обл- и рай- уровней, директора, учителя.

Собравшиеся намерены обсудить многое: от правил приема в вузы до "детального разбора и работы над ошибками в организации учебного процесса".