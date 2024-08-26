Польша выделит около €1 млрд на строительство первой АЭС

Правительство Польши выделит €4,6 млрд злотых (более €1 млрд) на строительство первой в стране атомной электростанции. Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Доманский 25 августа во время форума Campus Polska в Ольштыне.

"В следующем году мы выделим 4,6 млрд злотых на строительство атомной электростанции", – заявил министр.

Польше, по словам Доманского, "нужно найти новые двигатели экономического роста".

"Если у нас цены на энергоносители будут на 40-50% выше, чем в Германии, Франции и Испании, это огромный вызов для польской промышленности", – цитирует министра RMF24.

Доманский обратил внимание на возобновляемые источники энергии, атомную энергетику, инвестиции в сети, инвестиции в хранилища и динамические тарифы.

"На самом деле мы знаем, в каком направлении следует двигаться. Мы знаем, что трансформация энергетики, безусловно, – задача номер один", – заверил министр финансов.